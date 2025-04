Sport.quotidiano.net - Perugia Calcio: Meluso punta alla Serie B e conferma Cangelosi

La volontà dire Vincenzoe la stessa volontà di portare "almeno ilinB". Mauro, legato al Grifo fino al 2027, a Fuori Campo, ha parlato di presente e di futuro. "C’è la volontà dire. Ci rivedremo nei prossimi giorni per discutere un prolungamento contrattuale e programmare la prossima stagione. Siamo molto contenti del suo operato e le ultime partite non saranno decisive ai fini della ri. Quando lo abbiamo scelto, non lo abbiamo presocieca". Ma intanto c’è una stagione da chiudere almeno dentro la griglia play off. "In questo momento mi viene difficile parlare di futuro perché credo che possiamo raggiungere i playoff.ad Arezzo ha pensato di osare un po’ e probabilmente la squadra non era ancora pronto. Ma la striscia di risultati positivi ottenuta prima di Arezzo non è casuale.