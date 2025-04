Lanazione.it - Periferie e futuro urbano: la visione di De Carlo per le Piagge

Firenze, 9 aprile 2025 - S'intitola “, spazi di opportunità e progetto” l'evento promosso dalla Fondazione Architetti Firenze, in programma domenica 15 aprile dalle 17 alle 19 negli spazi della Palazzina Reale, in Piazza Stazione a Firenze. L’incontro sarà l’occasione per riflettere sulla periferia come luogo di intervento e, in particolare, per approfondire il progetto di GianDeper il quartiere Le. L’appuntamento mira a sottolineare come spesso le aree periferiche vengano trascurate o considerate incompiute, eppure nascondano un potenziale enorme per la creazione di nuovi centri di vita comunitaria. Durante l’evento, organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze, verrà posta l’attenzione sul piano guida concepito da Deper Le, un quartiere dove il progetto di spazi pubblici e di aree verdi avrebbe dovuto restituire un disegno organico a questa parte della città, creando luoghi di socialità e relazione.