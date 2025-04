Perde il controllo dell’auto e si ribalta fuori strada | grave in ospedale

Leggi su Corrieretoscano.it

ANGHIARI –ile siin. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera (8 aprile) sulla via Senese Aretina. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, per liberare il conducente intrappolato nell’auto, l’auto medica di Sansepolcro e un’ambulanza della Misericordia di Anghiari.L’uomo, 51 anni, è stato trasportato a Siena in codice rosso.