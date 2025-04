Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: grave incidente a San Casciano

Leggi su Lanazione.it

Tavarnelle (Firenze), 9 aprile 2025 – Era partito con l’auto da Tavarnelle per recarsi a lavoro, quando improvvisamente ha perso ildella macchina ribaltandosi e finendo in un fosso. È successo poco prima delle 8 di mercoledì 9 aprile in via Campoli nel comune di Sanin Val di Pesa a poca distanza dalla Pieve di S. Stefano. L’uomo, un 42enne, è rimasto all’internoe grazie ad alcuni automobilisti di passaggio e a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San, è stato estratto dall’abitacolo. Sul posto due ambulanze, quella di Mercatale e di Sanche si sono prodigati a stabilizzare l’uomo sempre rimasto cosciente. Pochi i disagi alla circolazione, salvo il tempo di compiere i soccorsi. Sul posto anche la polizia dell’Unione comunale del Chianti fiorentino che ha eseguito i rilievi.