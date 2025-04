Percorsi abilitanti D’Aprile Uil Scuola | Docenti costretti a spostarsi per centinaia di km pagando di tasca propria e lasciando le scuole scoperte

Docenti ogni settimana sono costretti a spostarsi per centinaia di chilometri, lasciando le scuole scoperte e anticipando di tasca propria spese di viaggio, vitto e alloggio. È una situazione insostenibile che colpisce sia gli insegnanti sia gli studenti". L'articolo Percorsi abilitanti, D'Aprile (Uil Scuola): "Docenti costretti a spostarsi per centinaia di km, pagando di tasca propria e lasciando le scuole scoperte".

