Perché un trattamento all'acido glicolico potrebbe non avere per tutti gli stessi benefici

L’fa miracoli, se impiegato nel modo corretto. A spiegarci come è Ines Mordente - medico chirurgo, specialista in dermatologia e venereologia - che ha appena dato alle stampe #SkinRevolution. Conoscere e prendersi cura della pelle in ogni fase della vita (Sperling & Kupfer, 272 pagine 19,90 euro).A cosa serveAnzitutto: «Si tratta di un principio attivo molto utilizzato in ambito cosmetico e dermatologico, in particolare nella skincare. È noto per la sua efficacia neldelle rughe superficiali e delle discromie, grazie alla sua capacità di favorire il rinnovamento cellulare. Personalmente, invece, non lo consiglio come prima scelta nei casi di acne: può infatti provocare il cosiddetto skin purging, ovvero una temporanea ma evidente fuoriuscita di brufoli dopo le prime applicazioni.