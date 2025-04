Perché si contesta la premeditazione ad Argentino | per l’accusa avrebbe pedinato Sara Campanella col coltello

Argentino è stata contestata anche l'aggravante della premeditazione: secondo l'accusa, il pomeriggio del 31 marzo l'indagato già aveva con sé il coltello quando avrebbe iniziato a pedinare Sara Campanella. Leggi su Fanpage.it A Stefanoè statata anche l'aggravante della: secondo l'accusa, il pomeriggio del 31 marzo l'indagato già aveva con sé ilquandoiniziato a pedinare

