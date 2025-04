Secoloditalia.it - Perché le risposte alla crisi dei dazi (e non solo) sono di destra

Donald Trump interprete della «sociale» in salsa Usa. L’ultima definizione di una lunga serie giunge stavolta da un (vero) conoscitore di politica americana come Federico Rampini che sul Corriere della Sera di ieri ha evidenziato nelle mosse protezioniste del numero della Casa Bianca un tratto appannaggio di quel caleidoscopio di pragmatismo ed umanesimo che è stata ed è la. Una risposta, scrive l’analista, a «un pezzo d’America che piange, da un trentennio, la sua vocazione industriale tradita dal grande capitale cosmopolita». Vero? Falso? Verosimile. E pensare che in tanti – soprattutto in Europa – erano convinti che il presidente Usa sarebbe stato né più né meno che ostaggio di un’altra: quella dei magnati, della “tecno”, e della loro volontà di potenza che esige, al contrario, la deregulation.