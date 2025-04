Perché la Lazio da tre mesi ha deciso di non giocare più con la prima maglia biancoceleste

Lazio ha giocato l'ultima volta con la prima maglia biancoceleste nel derby d'andata contro la Roma a inizio gennaio. Da quel momento la squadra di Baroni ha sempre indossato la divisa celebrativa. Leggi su Fanpage.it Laha giocato l'ultima volta con lanel derby d'andata contro la Roma a inizio gennaio. Da quel momento la squadra di Baroni ha sempre indossato la divisa celebrativa.

Perché la Lazio da tre mesi ha deciso di non giocare più con la prima maglia biancoceleste.

Perché la Lazio da tre mesi ha deciso di non giocare più con la prima maglia biancoceleste - La Lazio ha vinto l'ultima giornata di campionato trionfando in casa dell'Atalanta di Gasperini. Tre punti importanti per i biancocelesti ... ma sicuramente la curiosità di capire perché da ben 12 ... (fanpage.it)

