Perché il Real Madrid è crollato in 4 giorni | Ancelotti è già nel mirino ma le colpe vanno oltre il tecnico

Realizzato al crollo verticale, il Real Madrid, anche nel disastro, non è mai banale. Cinque gol al passivo contro il Valencia in casa e contro l’Arsenal all’Emirates: i numeri sono impietosi. In teoria, non è ancora finita, ma ci vuole fede per vedere la luce. In campionato, il pareggio strappato dal Betis sul campo del Barcellona ha scongiurato la fuga dei blaugrana e il possibile + 6 si è fermato a + 4, ma il destino è nelle mani della banda di Hansi Flick. In Champions, serve un miracolo: per ribaltare il risultato di Londra serviranno un Real perfetto e la spinta del Bernabeu, ma potrebbe non bastare. Che è poi quanto accaduto a Londra: l’Arsenal, nonostante l’attacco mutilato dagli infortuni, ha giocato, di fronte a un Emirates carico a mille, la sua miglior partita degli ultimi anni. Ilfattoquotidiano.it - Perché il Real Madrid è crollato in 4 giorni: Ancelotti è già nel mirino, ma le colpe vanno oltre il tecnico Leggi su Ilfattoquotidiano.it Quattro giornate per compromettere la Liga e ritrovarsi quasi fuori dalla Champions League: dal sogno di un Triplete maiizzato al crollo verticale, il, anche nel disastro, non è mai banale. Cinque gol al passivo contro il Valencia in casa e contro l’Arsenal all’Emirates: i numeri sono impietosi. In teoria, non è ancora finita, ma ci vuole fede per vedere la luce. In campionato, il pareggio strappato dal Betis sul campo del Barcellona ha scongiurato la fuga dei blaugrana e il possibile + 6 si è fermato a + 4, ma il destino è nelle mani della banda di Hansi Flick. In Champions, serve un miracolo: per ribaltare il risultato di Londra serviranno unperfetto e la spinta del Bernabeu, ma potrebbe non bastare. Che è poi quanto accaduto a Londra: l’Arsenal, nonostante l’attacco mutilato dagli infortuni, ha giocato, di fronte a un Emirates carico a mille, la sua miglior partita degli ultimi anni.

Ancelotti: «Il Real Madrid è crollato, la rimonta ora è difficile! Punizioni Rice? Non era mai successo…» - Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell’Arsenal. Tutti i dettagli in merito Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Sky Spo ... (calcionews24.com)

Real Madrid, Ancelotti: "Siamo crollati mentalmente. Difficile rimontare" - Arsenal-Real Madrid, la cronaca del primo tempo Gara che parte subito su ritmi alti, la prima occasione è per Saka che dopo 6 minuti stava per approfittare di un errore di Rudiger, vicino all'autorete ... (informazione.it)

Real Madrid ko: Ancelotti cambia il rigorista, Vinicius perde scommessa ma non la paga - Il Real Madrid perde in casa con il Valencia e si allontana dalla vetta. Fa discutere la gerarchia di Ancelotti sui rigori con Vinicius che sbaglia e decide di non pagare la scommessa persa con il por ... (sport.virgilio.it)