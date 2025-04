Per la prima volta l’estrema destra di Afd è in testa nei sondaggi in Germania

sondaggio di Ipsos, per la prima volta nella storia il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) ha superato la Cdu/Csu nelle intenzioni di voto, raggiungendo il 25 per cento. La Cdu/Csu, che ha vinto le elezioni di febbraio, segue al 24 per cento, mentre i Socialdemocratici (Spd) si fermano al 15 per cento. I Verdi ottengono l'11 per cento, mentre la Bsw di Sahra Wagenknecht si piazza al 5 per cento. Il risultato mette ulteriore pressione sulla strategia del cosiddetto "muro di fuoco", che negli ultimi anni ha cercato di marginalizzare l'Afd nella politica tedesca.Merz ha perso il 10 per cento della popolarità dalla vittoria di febbraioPoco dopo la pubblicazione del sondaggio di Ipsos, la leader di Afd Alice Weidel ha scritto su X: «I cittadini vogliono un cambiamento politico e non una coalizione del tipo "tutto come al solito" tra Cdu/Csu e Spd!».

