Per Grazia Ricevuta visioni contemporanee dell’ex voto | dal 12 aprile mostra aperta al pubblico

Ci sarà venerdì 11alle ore 11 Museo del Tesoro di San Gennaro. la presentazione in anteprima della“Per”.Dopo i saluti di mons. Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Reale Cappella del Tesoro, interverranno: Alberto Mattia Martini curatore della, Riccardo Imperiali di Francavilla, deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino, direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro e Ilaria D’Uva, ceo D’Uva srl. Saranno presenti alcuni artisti della.Curata da Alberto Mattia Martini, prodotta da D’Uva, l’esposizione si propone di esplorare e reinterpretare l’antico tema degli exattraverso lo sguardo di 120 artisti, tra cui Mimmo Jodice, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Antonio Biasiucci, Giulia Piscitelli, Roxy in the Box, Igor Mitoraj, e il celebre monocromo blu di Yves Klein, donato nel 1958 al monastero di Santa Rita da Cascia, eccezionalmente esposto per l’occasione.