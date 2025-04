Pensiline dei bus nel degrado l’impegno del Comune di Narni | Le rinnoviamo tutte

Pensiline installate alle fermate dei bus di linea lungo le strade di Narni. Un problema, quello del degrado in cui versano tali strutture, del quale ci eravamo altre volte occupati in. Ternitoday.it - Pensiline dei bus nel degrado, l’impegno del Comune di Narni: “Le rinnoviamo tutte” Leggi su Ternitoday.it Sono ridotte davvero male e dunque non svolgono come dovrebbero la funzione per la quale sono lì. Parliamo delleinstallate alle fermate dei bus di linea lungo le strade di. Un problema, quello delin cui versano tali strutture, del quale ci eravamo altre volte occupati in.

Pensiline dei bus nel degrado, l’impegno del Comune di Narni: “Le rinnoviamo tutte”. Ne parlano su altre fonti

Opposizione: «Pensiline dei bus in pessime condizioni. L’Amministrazione comunale intervenga» - L'articolo Opposizione: «Pensiline dei bus in pessime condizioni. L’Amministrazione comunale intervenga» proviene da Il Giunco. (msn.com)

Campobasso. Ecco le 58 pensiline degradate alle fermata dei bus - La delibera comunale elenca con una mappatura per ognuna delle 61 pensiline di fermata di bus esistenti ... coerenti con le risorse iscritte e impegnate nel bilancio pluriennale del comune ... (rainews.it)

Assi di forza, ecco le nuove pensiline per le fermate dei bus: si parte dalla Val Bisagno - Partiranno mercoledì 27 novembre le operazioni per l’installazione delle nuove pensiline per le fermate ... mesi hanno adattato le fermate dei bus comprese sul tracciato della linea. (msn.com)