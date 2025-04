Pellegrini il derby come cura | la Roma aspetta il suo capitano

derby della Capitale è un peso difficile da portare. Per altri, invece, è linfa pura. Lo dimostrano i nove gol di Marco Delvecchio e gli otto di Vincenzo Montella, protagonisti eterni della storia giallorossa. E poi ci sono quelli che nel derby ci vedono la possibilità di cambiare tutto. Di invertire una rotta storta, di riaccendere la luce. Lorenzo Pellegrini è uno di questi.Il capitano della Roma vive una stagione complicata, tra infortuni, panchine e prestazioni che non hanno convinto fino in fondo. È entrato in un vortice da cui ha provato a uscire in più occasioni, senza mai riuscirci del tutto. Ma proprio nel derby d’andata ha trovato una boccata d’ossigeno: gol dopo dieci minuti, braccia al cielo sotto la Sud, e un successo che aveva rimesso un po’ a posto le cose, anche con quella parte di tifoseria che aveva cominciato a fischiarlo. Sololaroma.it - Pellegrini, il derby come cura: la Roma aspetta il suo capitano Leggi su Sololaroma.it Per qualcuno ildella Capitale è un peso difficile da portare. Per altri, invece, è linfa pura. Lo dimostrano i nove gol di Marco Delvecchio e gli otto di Vincenzo Montella, protagonisti eterni della storia giallorossa. E poi ci sono quelli che nelci vedono la possibilità di cambiare tutto. Di invertire una rotta storta, di riaccendere la luce. Lorenzoè uno di questi.Ildellavive una stagione complicata, tra infortuni, panchine e prestazioni che non hanno convinto fino in fondo. È entrato in un vortice da cui ha provato a uscire in più occasioni, senza mai riuscirci del tutto. Ma proprio neld’andata ha trovato una boccata d’ossigeno: gol dopo dieci minuti, braccia al cielo sotto la Sud, e un successo che aveva rimesso un po’ a posto le cose, anche con quella parte di tifoseria che aveva cominciato a fischiarlo.

