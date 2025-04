Pellegatti piccato | Inter-PSG in finale? Non facciamo queste domande

Pellegatti risponde in maniera piccata alla domanda su una ipotetica finale tra Inter e PSG in Champions League. Il giornalista di fede rossonera rosica un po’.DISTACCATO – La vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco e lo straordinario cammino della Beneamata in Champions League non può far felici ovviamente i tifosi del Milan. Tra questi c’è il collega Carlo Pellegatti. Il giornalista, apparso in collegamento su Radio 24, durante la trasmissione “Tutti Convocati“, si è espresso in questa maniera sul successo nerazzurri a Monaco di Baviera: «Indubbiamente l’Inter ha giocato una partita molto solida nel primo tempo e nel secondo tempo ha sofferto un po’, ma non puoi andare a Monaco senza soffrire un po’. Poi ha trovato questo colpo». Poi dallo studio fanno una domanda provocatoria allo stesso Pellagatti e lui risponde così: «Inter-PSG, chi tiferai? Non facciamo queste domande. Inter-news.it - Pellegatti piccato: «Inter-PSG in finale? Non facciamo queste domande» Leggi su Inter-news.it risponde in maniera piccata alla domanda su una ipoteticatrae PSG in Champions League. Il giornalista di fede rossonera rosica un po’.DISTACCATO – La vittoria dell’contro il Bayern Monaco e lo straordinario cammino della Beneamata in Champions League non può far felici ovviamente i tifosi del Milan. Tra questi c’è il collega Carlo. Il giornalista, apparso in collegamento su Radio 24, durante la trasmissione “Tutti Convocati“, si è espresso in questa maniera sul successo nerazzurri a Monaco di Baviera: «Indubbiamente l’ha giocato una partita molto solida nel primo tempo e nel secondo tempo ha sofferto un po’, ma non puoi andare a Monaco senza soffrire un po’. Poi ha trovato questo colpo». Poi dallo studio fanno una domanda provocatoria allo stesso Pellagatti e lui risponde così: «-PSG, chi tiferai? Non

Pellegatti piccato: «Inter-PSG in finale? Non facciamo queste domande». Ne parlano su altre fonti

Pellegatti shock: «L’Inter se non dovesse vincere niente cambierà Inzaghi, e vi dico con chi» - Pellegatti, il giornalista si espone in modo netto riguardo il futuro di Inzaghi all’Inter rilasciando a riguardo queste sue considerazioni In merito al futuro della panchina dell’Inter, in caso di ... (lazionews24.com)

Pellegatti rosica e ci prova: «Inter, senza trofei Inzaghi via! Il sostituto» - Pellegatti ci prova con l’Inter lanciando una mezza provocazione ai tifosi interisti sul futuro della squadra e di Simone Inzaghi. Allo stesso tempo, il giornalista di fede rossonera, lancia pure ... (inter-news.it)

Pellegatti: "L'Inter non batterà l'Atalanta e non lo dico per anti-interismo. C'è un motivo..." - Carlo Pellegatti, giornalista di fede milanista, ai microfoni di Radio Deejay ha pronosticato 1X per il match tra Atalanta e Inter e ha spiegato il motivo: "Perché non ho puntato sull'Inter? (tuttonapoli.net)