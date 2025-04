Pedullà critica Thiago Motta | Un bel tacer non fu mai scritto Si prenda un minimo di responsabilità sarebbe stato meglio citare gli errori!

Pedullà, giornalista, ha commentato così l'intervista di Thiago Motta, ex allenatore della Juventus. Le sue dichiarazioniNel suo editoriale su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato così l'intervista di Thiago Motta al Corriere della Sera. Le sue parole.PAROLE – «Un bel tacer non fu mai scritto. Sette parole per sintetizzare la prima intervista rilasciata da Thiago Motta al Corriere della Sera, pochi giorni dopo l'esonero della Juventus. Mi spiego: premesso che avrei aspettato qualche settimana o qualche mese, ma ognuno è libero di fare ciò che gli pare, sul contenuto restano dubbi e perplessità. Thiago Motta si prende un minimo sindacale di responsabilità, proprio il minimo, non vuole sentire parlare di fallimento, spiega di aver avallato il mercato, racconta a modo suo la storia della fascia e l'utilizzo di Koopmeiners, eventuali e varie.

