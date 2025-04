Dilei.it - Pechino Express 2025, anticipazioni della sesta tappa: arrivano i Sette Mostri

Continua l’avvincente ma crudele gioco di. Siamo giunti alla, quella decisamente poco consigliata ai delicati di stomaco. I Magici sono stati eliminati, un po’ a sorpresa, patendo alcune penalizzazioni. Fortuna loro, però, non hanno dovuto sopportare i “manicaretti” locali che gli ex compagni d’avventura sono costretti ad assaporare in questa nuova puntata. Ecco cosa sappiamo., leSe i Complici sono stati fortunati per ben due volte, dinanzi alla provabusta nera, così non è stato per i Magici. A decretarne l’eliminazione sono stati i Medagliati, il che per i due fratelli è stato un onore. Salvata per i capelli le Sorelle, grazie da un rapporto d’amicizia che potrebbe presentare il conto, prima o poi.Lasconvolgerà gli equilibri delle coppie in gara.