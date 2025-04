Pd attacca Trump | ' Presidente del Consiglio debole serve risposta europea ai dazi'

Presidente del Consiglio che invece di rendere più forte la risposta europea alla follia Trumpiana, accetta di andare a Washington con il cappello in mano dopo che Donald Trump offende l'Italia e gli altri paesi europei. Gli interessi italiani si difendono schierandosi chiaramente con l'Europa nel costruire una risposta efficace all'imposizione dei dazi e non pietendo una carezza dopo essere stati umiliati". Così in una nota, i capigruppo Pd di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, e il capo delegazione Pd al Parlamento Europeo, Nicola Zingaretti. Quotidiano.net - Pd attacca Trump: 'Presidente del Consiglio debole, serve risposta europea ai dazi' Leggi su Quotidiano.net "Altro che Pd. Di imbarazzante sono le parole di Maran e Bignami. Sconcertante è l'atteggiamento incerto e ossequioso di unadelche invece di rendere più forte laalla folliaiana, accetta di andare a Washington con il cappello in mano dopo che Donaldoffende l'Italia e gli altri paesi europei. Gli interessi italiani si difendono schierandosi chiaramente con l'Europa nel costruire unaefficace all'imposizione deie non pietendo una carezza dopo essere stati umiliati". Così in una nota, i capigruppo Pd di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, e il capo delegazione Pd al Parlamento Europeo, Nicola Zingaretti.

