Pazzesco Valentino Rossi tifosi in delirio | anche in Formula 1

Valentino Rossi manda in delirio i suoi tifosi: non può essere più una coincidenza per il dottore, ha davvero il tocco magicoIl tocco magico di Valentino Rossi. Il ‘dottore’ ha dimostrato di non essere soltanto bravo in pista sulle due ruote, ma anche un ottimo coach. Le ultime settimane ne sono la riprova, come se non bastasse tutto il lavoro fatto con l’Academy, nata nel Ranch di Tavullia ed arrivata fino sul podio della MotoGP.Un percorso importante quello della scuderia che ha come nome il simbolo di Rossi, ma non è solo questo a far dire di Valentino Rossi che ha un tocco magico. Dalla MotoGP alla Formula 1, chi ha a che fare con il pilota di Tavullia ne resta affascinato e rinfrancato. Un esempio? Pecco Bagnaia era in grande difficoltà prima della gara domenicale di Austin. Marquez aveva dominato le prime gare, mentre il piemontese aveva patito non pochi problemi. Leggi su Sportface.it manda ini suoi: non può essere più una coincidenza per il dottore, ha davvero il tocco magicoIl tocco magico di. Il ‘dottore’ ha dimostrato di non essere soltanto bravo in pista sulle due ruote, maun ottimo coach. Le ultime settimane ne sono la riprova, come se non bastasse tutto il lavoro fatto con l’Academy, nata nel Ranch di Tavullia ed arrivata fino sul podio della MotoGP.Un percorso importante quello della scuderia che ha come nome il simbolo di, ma non è solo questo a far dire diche ha un tocco magico. Dalla MotoGP alla1, chi ha a che fare con il pilota di Tavullia ne resta affascinato e rinfrancato. Un esempio? Pecco Bagnaia era in grande difficoltà prima della gara domenicale di Austin. Marquez aveva dominato le prime gare, mentre il piemontese aveva patito non pochi problemi.

Valentino Rossi insieme ad Hamilton, annuncio pazzesco. Valentino Rossi ha detto si, condurrà un programma in TV: tifosi pazzi di gioia. Valentino Rossi accoglie il rivale: tifosi senza parole. "Valentino aveva ragione": Danilo Petrucci a MOW anche su "la ferocia e i baci di Dall'Igna", Toprak e la "SBK matta che sogno", Marquez "che va a cercare il calore" e "un consiglio ai tifosi di Pecco" - MOW -. Pazzesco Valentino Rossi, è ufficiale: un incubo. Addio Marquez, decisione definitiva poco fa: tifosi nel panico. Ne parlano su altre fonti

Rossi-Marquez, pazzesco: rieccoli in MotoGP - Come Valentino Rossi e Marc Marquez, è pazzesco! Possibile futuro nuovamente in MotoGP, i tifosi sono in estasi dopo la notizia clamorosa Marc Marquez si candida a grande protagonista del Motomondiale ... (sportface.it)

Valentino Rossi, tocco magico: il retroscena è pazzesco - Valentino Rossi è la storia della MotoGP e in generale delle due ruote, e su questo non c’è nessun tipo di dubbio. È troppo grande che il campione di Tavullia ha fatto nel corso della sua carriera, ... (sportface.it)

Pazzesco Alcaraz, c’è la separazione: tifosi scioccati - Parole forti quelle di Alcaraz che hanno spiazzato e fatto intristire i suoi tifosi che, come il loro beniamino, non si aspettavano potesse essere eliminato in maniera così prematura. Va detto, però, ... (tennisfever.it)