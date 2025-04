Pazienti rimasti senza il medico | Accuse ingiuste fatto il massimo

senza del medico di base e aperta a tutta la cittadinanza aveva parlato dell'Azienda sociosanitaria territoriale come di "un interlocutore sordo". Dall'Asst, fanno sapere di essere "stupiti ed amareggiati". "La direzione – chiariscono – si è infatti prodigata senza sosta nella ricerca di un sostituto del medico che da anni esercita nei Comuni di Merlino e Comazzo". Il dottore in questione, nonché sindaco di Merlino, è Giovanni Fazzi, costretto ad un lungo periodo di sospensione dell'attività a causa di un malore accusato verso la fine di febbraio. Nel primo mese di convalescenza, i Pazienti avevano potuto usufruire del servizio di medicina territoriale grazie alla dottoressa Loredana Maddinelli, sostituta temporanea del dottor Fazzi.

