Pavia uccide la moglie a coltellate e si spara col fucile

Pavia una coppia di 66 e 68 anni è stata trovata morta in casa: la donna mostrava segni di coltellate. L’uomo è morto per un colpo di arma da fuoco, un fucile da lui regolarmente detenuto.Servizio di Raffaella Frullone Pavia, uccide la moglie a coltellate e si spara col fucile TG2000. Tv2000.it - Pavia, uccide la moglie a coltellate e si spara col fucile Leggi su Tv2000.it una coppia di 66 e 68 anni è stata trovata morta in casa: la donna mostrava segni di. L’uomo è morto per un colpo di arma da fuoco, unda lui regolarmente detenuto.Servizio di Raffaella Frullonelae sicolTG2000.

Uccide la moglie a coltellate e poi si spara col fucile del nonno. Uccide la moglie a coltellate e si toglie la vita a Pavia: i carabinieri al lavoro per capire il movente. Omicidio suicidio a Confienza, nel Pavese: 68enne uccide la moglie a coltellate, poi si spara con un fucile. Omicidio-suicidio a Confienza (Pavia): accoltella la moglie e poi si suicida. Omicidio-suicidio a Confienza vicino Pavia, uccide la moglie con un coltello e si toglie la vita col fucile. Pavia, moglie e marito trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio. Ne parlano su altre fonti

Uccide la moglie a coltellate e si toglie la vita a Pavia: i carabinieri al lavoro per capire il movente - I corpi senza vita dei coniugi sono stati trovati intorno alle 17 di ieri martedì 8 aprile dalla nuora che, non riuscendo a sua volta a contattarli, si ... (fanpage.it)

Uccide la moglie a coltellate e poi si toglie la vita con un colpo di fucile - È con tutta probabilità un caso di omicidio-suicidio quello scoperto nel pomeriggio di ieri a Confienza, piccolo centro ... (blitzquotidiano.it)

Uccide la moglie a coltellate, poi si spara e si toglie la vita: indagini in corso sulla tragedia avvenuta in casa - Confienza, un piccolo comune del Pavese con poco più di 1.500 abitanti, è stato scosso da un drammatico omicidio-suicidio che ha lasciato la comunità incredula e addolorata. In un luogo dove… Leggi ... (informazione.it)