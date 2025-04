Ilnapolista.it - Pavarese: «Mi auguro che Conte resti ma se andasse via, Allegri sarebbe l’ideale»

Luigi, ex direttore sportivo del Napoli per ben 5 stagioni, è intervenuto a Radio Club 91, nel corso della trasmissione condotta da Manuel Parlato e Simone Spisso. Focus del suo intervento il prossimo futuro del Napoli, sia da un punto di vista tecnico (possibilità concrete di lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata) che societario, con Antonioche non sembra così certamente fisso sulla panchina anche in vista della prossima stagione.: «Miche, ma chi lo sostituirà sarà all’altezza nel caso»Di seguito l’intervista:Il Napoli può ancora vincere lo scudetto?«Io miche. Se andrà via arriverà comunque un sostituto all’altezza.magari!un profilo ideale nel casovia.»Un commento sulle scelte societarie in merito agli allenatori?«A parte la parentesi Garcia, comunque, il presidente non ha mai sbagliato tecnico.