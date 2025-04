Pausa sui dazi Trump | Mossa coraggiosa ma gente era spaventata E tira dritto sulla Cina | tariffe al 125%

Pausa alle tariffe reciproche, ma non sulla base del 10%. Nel frattempo Pechino tira diritto e dal 10 aprile porta le barriere sui prodotti "Made in Usa" dal 34% all'84%. Rimbalzo di Wall Street Ilgiornale.it - Pausa sui dazi, Trump: "Mossa coraggiosa, ma gente era spaventata". E tira dritto sulla Cina: tariffe al 125% Leggi su Ilgiornale.it Il presidente annuncia unaalle tariffe reciproche, ma nonbase del 10%. Nel frattempo Pechinodiritto e dal 10 aprile porta le barriere sui prodotti "Made in Usa" dal 34% all'84%. Rimbalzo di Wall Street

