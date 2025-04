Pausa di 90 Giorni sui Dazi | Implicazioni per i Mercati Azionari e le Aziende Italiane

La dichiarazione di queste ore da parte del Presidente Americano Donald Trump relativamente ad una "Pausa di 90 Giorni" / ad esclusione della Cina / sui Dazi reciproci sta generando un misto di sollievo e apprensione nei Mercati globali, con Implicazioni significative per le Aziende Italiane. Questo periodo di tregua offre un'opportunità per negoziare soluzioni.

