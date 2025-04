Paura sull’A1 | scontro tra un camion e un pullman con 30 bambini in gita scolastica

Paura per 30 bambini in gita scolastica: il pullman su cui viaggiavano si è scontrato con un camion in autostrada. È successo questa mattina lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Tragedia evitata per un soffio: al momento ci sarebbe solo un ferito grave, mentre gli altri passeggeri a bordo avrebbero riportato soltanto ferite lievi. Ma i soccorritori sono ancora sul posto. Molti bambini sono in stato di choc. L’incidente: cosa è successo In base alle prime informazioni, solo una persona sarebbe stata trasportata in ospedale in codice rosso, non è chiaro se si tratti di un adulto (uno dei due autisti o gli accompagnatori dei piccoli alunni) o un bambino. Tutti gli altri passeggeri coinvolti – tra cui i 30 bambini della scuola – avrebbero riportato ferite lievi e un forte stato di choc. Quotidiano.net - Paura sull’A1: scontro tra un camion e un pullman con 30 bambini in gita scolastica Leggi su Quotidiano.net Frosinone, 9 aprile 2025 - Attimi diper 30in: ilsu cui viaggiavano si è scontrato con unin autostrada. È successo questa mattina lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Tragedia evitata per un soffio: al momento ci sarebbe solo un ferito grave, mentre gli altri passeggeri a bordo avrebbero riportato soltanto ferite lievi. Ma i soccorritori sono ancora sul posto. Moltisono in stato di choc. L’incidente: cosa è successo In base alle prime informazioni, solo una persona sarebbe stata trasportata in ospedale in codice rosso, non è chiaro se si tratti di un adulto (uno dei due autisti o gli accompagnatori dei piccoli alunni) o un bambino. Tutti gli altri passeggeri coinvolti – tra cui i 30della scuola – avrebbero riportato ferite lievi e un forte stato di choc.

Scontro bus scuola-tir sull'A1: 30 bimbi coinvolti, un ferito grave - L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. In base alle prime informazioni, solo una persona sarebbe in codice rosso, mentre tutti gli ... (tg24.sky.it)

Attimi di paura sulla provinciale 61, scontro tra un camion cisterna e un furgone frigo - Terralba Grande paura oggi, 31 marzo 2025, in prossimità della zona industriale di Terralba, dove un camion cisterna che trasportava liquami e un furgone frigo, per cause ancora da accertare, si ... (lanuovasardegna.it)

Paura a Terralba, scontro tra camion e furgone: conducenti in ospedale - Poco dopo le 11 di stamattina la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente stradale accaduto in prossimità della zona industriale di ... (cagliaripad.it)