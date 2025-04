Paura nella terapia intensiva del Monzino per un principio d’incendio: arrivano i pompieri.

Infarto, non abbiate paura di accedere all’ospedale.

Covid e infarto: nuovo appello a non rimandare le cure.

Coronavirus, mortalità per infarto triplicata: "Non si va in ospedale per paura del contagio".

Tumori, il cuore non è più un ostacolo. Nasce la prima Unità Funzionale di Chirurgia Cardiotoracica Oncologica.

Se sospetto un infarto, andando in ospedale mi prendo la Covid-19?.