Paura in Copa Libertadores colpo alla testa terribile | Neira crolla a terra portato via in ambulanza

Copa Libertadores tra Botafogo e Carabobo, il difensore della squadra ospite, Ezequiel Neira è stato vittima di un tremendo scontro aereo con l'attaccante Mastriani. Rimasto a lungo a terra, è stato trasportato in ospedale in ambulanza: "Sto bene, grazie a Dio" ha poi scritto sui social, "sto facendo ulteriori esami" Leggi su Fanpage.it Durante la gara ditra Botafogo e Carabobo, il difensore della squadra ospite, Ezequielè stato vittima di un tremendo scontro aereo con l'attaccante Mastriani. Rimasto a lungo a, è stato trasin ospedale in: "Sto bene, grazie a Dio" ha poi scritto sui social, "sto facendo ulteriori esami"

Paura in Copa Libertadores, colpo alla testa terribile: Neira crolla a terra, portato via in ambulanza. Napoli-Fiorentina, intervista a Daniel Bertoni: «Lo scudetto non è un sogno». René Higuita: il colpo dello scorpione di Luis Ara. Dan e Ryan Friedkin, un ultimo sforzo per una Roma vincente. Porto, colpo di mercato: preso dal West Ham Felipe Anderson. La Chapecoense vince il campionato: il capitano è l'unico sopravvissuto dell'incidente aereo. Ne parlano su altre fonti

Paura in Copa Libertadores, colpo alla testa terribile: Neira crolla a terra, portato via in ambulanza - Durante la gara di Copa Libertadores tra Botafogo e Carabobo, il difensore della squadra ospite, Ezequiel Neira è stato vittima di un tremendo scontro ... (fanpage.it)

Un allenatore in smoking: il colpo di scena di Segundo Castillo durante la Copa Libertadores - Nel calcio non mancano mai momenti di stupore e scenografie inaspettate, e la recente partita tra BARCELONA SPORTING CLUB e CORINTHIANS nella Copa Libertadores ha offerto ... in smoking non è stata ... (gaeta.it)