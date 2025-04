Ilrestodelcarlino.it - Paura alla ‘Sfoglia’. Adolescente tenta rapina con una pistola giocattolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Era undi soli quindici anni. E aveva unache nemmeno si vedeva bene. Ecco, una cosa del genere ti fa venire da pensare su dove stiamo andando". Commenta con un pizzico di amarezza Simona Valeriani, titolare dell’attività ‘La Sfoglia’, noto e apprezzato punto vendita di pasta fresca. Lo store e laboratorio di San Pellegrino è stato oggetto di untivo dinella mattina di sabato. Nell’orario clou tra l’altro: circa le undici meno dieci di mattina. Un ragazzo reggiano, poi portato in caserma dai carabinieri, arrestato e tradotto al minorile di Bologna, hato di portare via l’incasso proprio mentre l’attività della rivendita era nel pieno. A bloccarlo, sotto lo sguardo attonito e spaventato di due dipendenti, è stato il cliente che veniva servito in quel momento.