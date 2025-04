Paura a Monte San Savino auto si ribalta sulla strada dell’Infernaccio

Paura ieri sera a Monte San Savino, lungo la strada provinciale dell’Infernaccio, per un brutto incidente stradale che ha visto coinvolta un’automobile. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando una vettura, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per i necessari accertamenti. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Lucignano, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Lanazione.it - Paura a Monte San Savino, auto si ribalta sulla strada dell’Infernaccio Leggi su Lanazione.it Arezzo, 9 aprile 2025- Attimi diieri sera aSan, lungo laprovinciale, per un brutto incidentele che ha visto coinvolta un’mobile. L’allarme è scattato intorno alle 22, quando una vettura, per cause ancora da accertare, è uscita die si èta finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per i necessari accertamenti. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Lucignano, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Paura nella notte a Gabicce Monte, precipita per 4 metri nella scarpata: soccorsa 73enne - E’ successo nella zona di Gabicce Monte a strapiombo sulle pendici del colle San Bartolo. A dare l’allarme sono stati i familiari della 73enne allarmati perchè la donna non era rientrata dalla ... (corriereadriatico.it)

Paura sui binari a Serra San Quirico: auto bloccata sulle rotaie viene travolta dal Freccia Argento VIDEO - SERRA SAN QUIRICO - Paura sui binari a Serra San Quirico: un'auto rimane ferma sulle rotaie mentre cerca di attraversare il passaggio a livello - regolarmente funzionante - che si stava chiudendo. La ... (corriereadriatico.it)

Paura a San Pietro: si perde bambino di sette anni - Si perde a San Pietro, tanta paura per un bambino di sette anni. Per la famiglia sono stati sicuramente attimi interminabili. La scomparsa del piccolo di origine russa in zona Vaticano ha messo in ... (canaledieci.it)