Paulina Porizkova modella 60 anni | Non si può combattere l' età bisogna celebrarla e viverla come un privilegio perché invecchiare è vita L' alternativa? La morte

Paulina Porizkova è tra le più ferme sostenitrici della filosofia pro-age. E adesso, a sessant'anni, tornata a ricoprire un ruolo di spokeperson per Estée Lauder, che l'aveva già scelta oltre 30 anni fa, ha una missione: «diffondere il messaggio di invecchiare con accettazione, con orgoglio e farlo arrivare a tutti» Vanityfair.it - Paulina Porizkova, modella, 60 anni: «Non si può combattere l'età, bisogna celebrarla e viverla come un privilegio, perché invecchiare è vita. L'alternativa? La morte» Leggi su Vanityfair.it Top model, attrice e scrittrice di origine ceca,è tra le più ferme sostenitrici della filosofia pro-age. E adesso, a sessant', tornata a ricoprire un ruolo di spokeperson per Estée Lauder, che l'aveva già scelta oltre 30fa, ha una missione: «diffondere il messaggio dicon accettazione, con orgoglio e farlo arrivare a tutti»

