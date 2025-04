Passaporti facili in Veneto stop alla fabbrica degli oriundi

Oriundi, stop alla cittadinanza facile: plauso dei sindaci veneti alla riforma del governo. Oriundi e passaporti facili, lo Ius Sanguinis rivisitato da Forza Italia fa litigare i partiti di governo: proteste nella Lega. Ius sanguinis pilastro della nuova legge per la cittadinanza italiana, stretta per evitare casi "alla Messi". Oriundi, Tosi (FI): “Su Ius Sanguinis vedo qualche leghista un pò confuso”. Treviso, passaporti facili ai brasiliani e tre ex vigili (con altre sette persone) indagati: il «pacchetto» costava 3 mila euro. Cittadinanza agli oriundi, i paletti di Zaia in Veneto: «Dico no a chi vuole solo i documenti». Ne parlano su altre fonti

Oriundi, stop alla cittadinanza facile: plauso dei sindaci veneti alla riforma del governo - Molti Comuni hanno già adottato la «super tassa», d’ora in avanti le regole saranno più rigide È stato il primo a chiedere una stretta, anche con gesti provocatori (affisse la bandiera del Brasile sul ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Oriundi e passaporti facili, lo Ius Sanguinis rivisitato da Forza Italia fa litigare i partiti di governo: proteste nella Lega - La stretta sulla concessione della cittadinanza a chi è nato all'estero approvata dal governo ha scatenato diverse polemiche, Villanova: «La proposta di Forza Italia è sbagliata». Tosi replica: «Zaia ... (veronasera.it)

Stop a cittadinanza “facile” per discendenti di italiani residenti all’estero: cosa c’è nel dl approvato in Cdm - Stretta sulla cittadinanza per contrastare passaporti "facili" La riforma – si legge in una nota della Farnesina – libererà risorse per rendere i servizi consolari più efficienti ... (fanpage.it)