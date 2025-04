Pasquasia - Lettura scenica & musica popolare siciliana

Lettura scenica "Pasquasia. Dicerie dall'era degli scarti" di Flavia Gallo22:30. Romatoday.it - Pasquasia - Lettura scenica & musica popolare siciliana Leggi su Romatoday.it Venerdì 11 Aprile al Casale Alba 2 si viaggia, con la mente e con i sensi, verso la Sicilia. Un viaggio tra terra e storia, tra tradizioni e antropocene, tra radici e scarti.Programma:20:30 Cena sociale21:30. Dicerie dall'era degli scarti" di Flavia Gallo22:30.

