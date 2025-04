Ilgiorno.it - Partigiana morta a Bergen-Belsen. Un giardino dedicato a Jenide Russo

Milano onora, operaia emilanese: oggi alle 11 ci sarà la cerimonia d’intitolazione deldi piazzale Bacone a lei. Nel 1943, dopo l’Armistizio,ha preso parte alla Resistenza come staffetta al seguito di Egisto Rubini, responsabile dei Gap della Lombardia. Arrestata nel 1944 e deportata nei campi di concentramento come oppositrice politica, si è spenta il 26 aprile 1945 a. Nel 2019 in via Paisiello 7, davanti alla casa dove visse con la mamma e le sorelle, è stata posta una pietra di inciampo in sua memoria. Oggi arriva l’intitolazione del. L’evento fa parte del palinsesto di iniziative “Tempo di Pace e di Libertà” a cura del Comune eall’80° Anniversario della Liberazione.(Eneidina)nasce a Milano il 23 giugno 1917 e cresce a Città Studi.