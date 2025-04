Parma blitz della polizia contro un gruppo neonazista | scattano le perquisizioni per sei indagati

polizia che martedì ha eseguito un decreto di perquisizione adottato dalla procura di Parma nei confronti di sei cittadini italiani. Sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa in quanto ritenuti appartenenti a un gruppo neonazista. Secondo quanto emerso dall’indagine, i sei farebbero parte del Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori (Mlns-Nsab), formazione di estrema destra caratterizzata da una marcata ideologia neo-nazista, razzista e antisemita.Un’inchiesta che rappresenta la prosecuzione di un precedente segmento di indagine frutto del monitoraggio, dell’analisi e dell’approfondimento investigativo degli ambienti virtuali frequentati da soggetti ideologicamente attestati su posizioni estremistiche. Ilfattoquotidiano.it - Parma, blitz della polizia contro un gruppo neonazista: scattano le perquisizioni per sei indagati Leggi su Ilfattoquotidiano.it Tirapugni, coltelli, opuscoli e quadri con simbologia nazista oltre che copie del Mein Kampf di Adolf Hitler. Sono alcuni degli oggetti sequestrati dallache martedì ha eseguito un decreto di perquisizione adottato dalla procura dinei confronti di sei cittadini italiani. Sonoper propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa in quanto ritenuti appartenenti a un. Secondo quanto emerso dall’indagine, i sei farebbero parte del Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori (Mlns-Nsab), formazione di estrema destra caratterizzata da una marcata ideologia neo-nazista, razzista e antisemita.Un’inchiesta che rappresenta la prosecuzione di un precedente segmento di indagine frutto del monitoraggio, dell’analisi e dell’approfondimento investigativo degli ambienti virtuali frequentati da soggetti ideologicamente attestati su posizioni estremistiche.

