Parlare della malattia partendo dalla persona | al via la quinta edizione dell' Alzheimer Summit

Prende il via domani giovedì alle 9:30, la due giorni della quinta edizione dell'Alzheimer Summit organizzato dalla Fondazione Maratona Alzheimer. L'appuntamento è rivolto a tutti coloro che si occupano di persone con Alzheimer, siano operatori sanitari, o educatori, volontari, familiari e.

