Parigi | Meloni da Trump? Rischi su unità

Meloni vedrà il presidente Usa,Trump,il 17 aprile, quando volerà a Washington. "Se cominciamo ad avere discussioni bilaterali questa dinamica di unità europea che attualmente è presente finirà per spezzarsi",ha detto il ministro dell'Industria francese, Marc Ferracci, rispondendo ad una domanda sul Rischio che Giorgia Meloni giochi da sola"."Il Rischio c'è.E' un Rischio presete fin dall'inizio,perché sappiamo che Trump ha una strategia chiara:dividere gli europei.Europa è forte solo se è unita"

