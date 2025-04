Oasport.it - Parigi-Roubaix 2025: Tadej Pogacar favorito n.1 alla prima partecipazione?

Leggi su Oasport.it

È l’uomo del momento, lo è praticamente da anni, ancor di più dopo domenica. Il modo in cuiha vinto, anzi dominato, il Giro delle Fiandre ha strabiliato sempre più gli addetti ai lavori: è il più forte al mondo (e non c’erano dubbi), lo è anche nelle corse di un giorno.Domenica lo sloveno, campione iridato in carica, è pronto ad una nuova impresa: l’alfiere della UAE Team Emirates – XRG si prepara al debutto, ma non si presenterà in terra francese per studiare il percorso, andrà infatti subito a caccia di una vittoria che lo renderebbe ancor di più un mito.L’Inferno del Nord è ciò che c’è di più lontano per uno scalatore, ma, che ha già vinto Giro d’Italia e due volte il Tour de France, nella sua unicità ha dimostrato di essere tutt’altro che uomo solo da montagne.