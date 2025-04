Parere parzialmente positivo alla semilibertà per Stasi Svolta su Garlasco

Parere "parzialmente positivo" sulla richiesta di semilibertà di Alberto Stasi nell'udienza davanti ai giudici della Sorveglianza. Lo ha spiegato l'avvocato Glauco Gasperini, che ha sostituito in udienza la legale Giada Bocellari. Un Parere positivo, in sostanza, ma con riserve su alcuni aspetti. La decisione dei giudici è attesa entro cinque giorni. Stasi non si è presentato in udienza. Iltempo.it - “Parere parzialmente positivo alla semilibertà per Stasi”. Svolta su Garlasco Leggi su Iltempo.it La sostituta pg di Milano Valeria Marino ha espresso in aula un" sulla richiesta didi Albertonell'udienza davanti ai giudici della Sorveglianza. Lo ha spiegato l'avvocato Glauco Gasperini, che ha sostituito in udienza la legale Giada Bocellari. Un, in sostanza, ma con riserve su alcuni aspetti. La decisione dei giudici è attesa entro cinque giorni.non si è presentato in udienza.

Pg Milano, parere parzialmente positivo a semilibertà di Stasi - La sostituta pg di Milano Valeria Marino ha espresso in aula un parere "parzialmente positivo" sulla richiesta di semilibertà di Alberto Stasi nell'udienza davanti ai giudici della Sorveglianza. (ANSA ... (ansa.it)

Alberto Stasi presto fuori dal carcere? Dalla pg «parere positivo» alla semilibertà, la decisione entro 5 giorni - Alberto Stasi potrebbe vedere presto schiudersi la porta del carcere. La sostituta pg di Milano Valeria Marino ha espresso in aula un ... (msn.com)

Garlasco, per Alberto Stasi dalla Procura parere «parzialmente positivo» alla semilibertà. E Sempio oggi non sarà in udienza - «Parere parzialmente positivo». Così la sostituta pg di Milano Valeria Marino sulla richiesta di semilibertà di Alberto Stasi nell'udienza davanti ai giudici ... (msn.com)