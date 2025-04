Parco eolico di Scansano e Magliano arriva il no da parte della Regione Toscana

Scansano – Parco eolico di Scansano e Magliano, arriva il no da parte della Regione Toscana. Parere sfavorevole, dunque, per l'ipotesi di realizzazione nei Comuni di Scansano e Magliano in Toscana dopo la proposta del Gruppo Visconti Scansano Sr. La deliberazione della giunta regionale si inserisce nell'ambito del procedimento di Via di competenza statale per l'installazione di undici aerogeneratori di potenza pari a 7,2 Megawatt ciascuno."Nonostante la nobile finalità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e la nostra convinzione che produrre energia pulita rappresenti un interesse prioritario in vista di uno sviluppo sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani – la Regione Toscana giudica non adeguato questo progetto.

