Paratici al Milan cosa ha detto il presidente Figc Gravina

Paratici può essere contrattualizzato. A dirlo è Gabriele Gravina, presidente della Figc. L’ex dirigente della Juventus è stato inibito per 30 mesi per il suo coinvolgimento nel caso plusvalenze e deve scontare un squalifica fino al 20 luglio 2025. cosa ha detto Gravina su Paratici“Qualcuno sta avvicinando il mio nome a ipotesi di questo tipo, assolutamente no. Il Milan o chiunque, perché è consentito dalle norme, può contrattualizzare Paratici“, ha detto Gravina a margine dell’evento ‘Dal calcio giovanile al calcio dei grandi, la gestione del talento’, organizzato nella Palazzina Appiani dell’Arena Civica di Milano, prima della finale della Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari. “Paratici come sapete tutti ha una squalifica fino al 20 luglio del 2025, quindi non può operare perché è squalificato ma può essere contrattualizzato”, ha aggiunto il numero uno della Federcalcio. Lapresse.it - Paratici al Milan, cosa ha detto il presidente Figc Gravina Leggi su Lapresse.it Fabiopuò essere contrattualizzato. A dirlo è Gabrieledella. L’ex dirigente della Juventus è stato inibito per 30 mesi per il suo coinvolgimento nel caso plusvalenze e deve scontare un squalifica fino al 20 luglio 2025.hasu“Qualcuno sta avvicinando il mio nome a ipotesi di questo tipo, assolutamente no. Ilo chiunque, perché è consentito dalle norme, può contrattualizzare“, haa margine dell’evento ‘Dal calcio giovanile al calcio dei grandi, la gestione del talento’, organizzato nella Palazzina Appiani dell’Arena Civica dio, prima della finale della Coppa Italia Primavera trae Cagliari. “come sapete tutti ha una squalifica fino al 20 luglio del 2025, quindi non può operare perché è squalificato ma può essere contrattualizzato”, ha aggiunto il numero uno della Federcalcio.

Paratici al Milan, cosa ha detto il presidente Figc Gravina - LaPresse. Zazzaroni: "Paratici al Milan è saltato per pressioni molto forti. Non deve rientrare in Italia". Paratici-Milan, i motivi della rinuncia e l'intervento di Gravina a spiegare i rischi: cosa è successo in questi giorni. Paratici e l'ostacolo della squalifica: cosa potrà e non potrà fare al Milan. Paratici al Milan, frenata improvvisa: difficile ricucire lo strappo. Ecco cosa è successo. Milan, brusca frenata per Fabio Paratici: cosa sta succedendo e cosa può accadere. Ne parlano su altre fonti

Gravina: "Paratici? Nessuna interferenza della Figc, può essere contrattualizzato" - Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha fatto chiarezza sulla situazione di Fabio Paratici, accostato al Milan recentemente: il dirigente è infatti squalificato fino al 20 luglio per il caso ... (corrieredellosport.it)

Cosa manca per Paratici al Milan. Ma una cosa è sicura: c'è un ds tradizionale - Dopo il pareggio nel derby, il Milan si rituffa nel campionato per cercare di conquistare almeno un piazzamento in Europa: nelle prossime tre partite,. (tuttomercatoweb.com)

Milan-Paratici è saltata. Direttore sportivo rossonero, cosa succede ora - Rumor - Sembrava che mancasse solo la firma e l'ufficialità per Fabio Paratici al Milan, ma ecco il colpo di scena: frenata al rush finale, perchè le parti sembrano essersi arenate su quei 'dettagli' che tutt ... (affaritaliani.it)