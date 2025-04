Parasnowboard il montemurlese Luchini è il migliore al mondo nella categoria Men UL

Luchini ha così commentato il conferimento dell'”Overall Crystal Globe” 2024/25 di snowboard, per quel che riguarda la categoria agonistica “Men UL”. Un riconoscimento tributatogli dalla Fis Para Snow Sports, individuando nello snowboarder di Montemurlo il miglior atleta al mondo per quel che riguarda la sua categoria di riferimento alla luce dei risultati coquistati nel corso della stagione. Solo poche settimane fa, giusto per limitarsi all’ultimo successo, era riuscito ad aggiudicarsi la tappa di Coppa del mondo di Parasnowboard svoltasi negli Stati Uniti (a Steamboat Springs) nella specialità snowboard cross SB-UL. Un risultato che lo ha riconciliato con il gradino più alto del podio, ma nelle precedenti uscite non era comunque mai sceso più in basso del terzo posto. Lanazione.it - Parasnowboard, il montemurlese Luchini è il migliore al mondo nella categoria "Men UL" Leggi su Lanazione.it Prato, 9 aprile 2025 - “L'ho vinto per la terza volta. Sono soddisfatto”. Jacopoha così commentato il conferimento dell'”Overall Crystal Globe” 2024/25 di snowboard, per quel che riguarda laagonistica “Men UL”. Un riconoscimento tributatogli dalla Fis Para Snow Sports, individuando nello snowboarder di Montemurlo il miglior atleta alper quel che riguarda la suadi riferimento alla luce dei risultati coquistati nel corso della stagione. Solo poche settimane fa, giusto per limitarsi all’ultimo successo, era riuscito ad aggiudicarsi la tappa di Coppa deldisvoltasi negli Stati Uniti (a Steamboat Springs)specialità snowboard cross SB-UL. Un risultato che lo ha riconciliato con il gradino più alto del podio, ma nelle precedenti uscite non era comunque mai sceso più in basso del terzo posto.

