Papa | La felicità viene dal cuore

Papa nella catechesi per l'udienza di oggi. "Al di là delle cose che facciamo, dei sacrifici o dei successi, ciò che veramente conta per essere felici è ciò che portiamo nel cuore". Una nave "può essere meravigliosa, ma "se non tira su le zavorre e le ancore che la tengono ferma, non riuscirà mai a partire". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.20 "Forse oggi, proprio perché viviamo in una cultura dell'autosufficienza e dell'individualismo, ci scopriamo più infelici, perché non sentiamo più pronunciare il nostro nome da qualcuno che ci vuole bene gratuitamente". Così ilnella catechesi per l'udienza di oggi. "Al di là delle cose che facciamo, dei sacrifici o dei successi, ciò che veramente conta per essere felici è ciò che portiamo nel". Una nave "può essere meravigliosa, ma "se non tira su le zavorre e le ancore che la tengono ferma, non riuscirà mai a partire".

Il Papa: non rassegniamoci alla tristezza, nelle fragilità brilla la stella di Gesù. VATICANO/ANGELUS - Papa Francesco: la vera ricchezza è essere guardati con amore dal Signore. Le frasi più belle, commoventi, divertenti e famose per la Festa del papà. Papa Francesco: la speranza è la virtù di chi ha un cuore giovane. Papa Francesco ha indetto il Giubileo del 2025. Ermal Meta è diventato papà, è nata la piccola Fortuna: «La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il. Ne parlano su altre fonti

