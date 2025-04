Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, un malato tra i malati sull’esempio di Wojtyla: segnali e messaggi che spiegano la scelta di non dimettersi da Pontefice

ha deciso. Saràfino alla fine. Senza cedere alle pressioni di diversi cardinali che auspicano da tempo, anche pubblicamente, le sue dimissioni. Saràfino alla fine anche dalla cattedra della sofferenza. Proprio come fece, esattamente venti anni fa, nel 2005, san Giovanni Paolo II. Perché, come ha ricordato più volte il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia e per trentanove anni segretario particolare di Karol, dalla croce non si scende. A differenza di quanto, nel 2013, fece Benedetto XVI, divenendo il primoemerito della storia recente della Chiesa di Roma., il 6 aprile 2025, ha deciso di mostrarsi nella sua grande fragilità in piazza San Pietro, per la prima volta da quando è tornato nella sua residenza, Casa Santa Marta, il 23 marzo.