Papa Francesco ha incontrato Re Carlo III e Camilla

haprivatamente le Loro Maestà, il Ree la Regina, nel pomeriggio di oggi. Nel corso del colloquio, il Santo Padre ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell’anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l’augurio di un pronto recupero della sua salute“. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede. I precedenti di Elisabetta II con i PonteficiI reali e i Papi, storia di un rapporto che si rinnova. Nel pomeriggio del 9 aprile, a sorpresa, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede “haprivatamente le Loro Maestà, il Ree la Regina”.Nel corso del colloquio, “ilha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell’anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l’augurio di un pronto recupero della sua salute”.