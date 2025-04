Pallamano Romagna salva in serie A Silver nonostante la sconfitta contro Cologne

Cologne31Pallamano Romagna25 Cologne: Albanini, Erovic, Gligic, No. Manenti, Somogyi 4, Marquez, Armanelli 1, Loda, Ni. Manenti, Knezevic 10, Soldi 5, Piceni, Perletti 7, Lancini, Rossi 4, Mombelli. All. Campana. Pallamano Romagna: Maistrello, Haj Frej, Bianconi 2, Lega, Garau, Ceroni 1, Guerrero 1, Mengoli, Tondini 1, Rotaru 4, Dall’Aglio 3, Zavagli 3, Ramondini 3, Stabellini 1, Barattini 2, Rinaldo 4. All. Tassinari. Arbitri: Mattia Bassan e Andrea Bernardelle.Note: primo tempo 14-8. Salvezza. L’ultima giornata del campionato di serie A Silver emette il verdetto che sancisce la permanenza in categoria della Pallamano Romagna nonostante la sconfitta in quel di Cologne. Grazie al sorprendente successo di Haenna contro il già promosso Trieste, al Lanzara non basta battere Carpi e così con tre squadre a pari punti ha la meglio la formazione allenata dal coach spagnolo Mariano Ortega per la classifica avulsa. Sport.quotidiano.net - Pallamano Romagna salva in serie A Silver nonostante la sconfitta contro Cologne Leggi su Sport.quotidiano.net 3125: Albanini, Erovic, Gligic, No. Manenti, Somogyi 4, Marquez, Armanelli 1, Loda, Ni. Manenti, Knezevic 10, Soldi 5, Piceni, Perletti 7, Lancini, Rossi 4, Mombelli. All. Campana.: Maistrello, Haj Frej, Bianconi 2, Lega, Garau, Ceroni 1, Guerrero 1, Mengoli, Tondini 1, Rotaru 4, Dall’Aglio 3, Zavagli 3, Ramondini 3, Stabellini 1, Barattini 2, Rinaldo 4. All. Tassinari. Arbitri: Mattia Bassan e Andrea Bernardelle.Note: primo tempo 14-8. Salvezza. L’ultima giornata del campionato diemette il verdetto che sancisce la permanenza in categoria dellalain quel di. Grazie al sorprendente successo di Haennail già promosso Trieste, al Lanzara non basta battere Carpi e così con tre squadre a pari punti ha la meglio la formazione allenata dal coach spagnolo Mariano Ortega per la classifica avulsa.

