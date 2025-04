Pallamano | l’Italia femminile cede in casa alla Romania si allontano i Mondiali

alla partita d’andata persa 19-30 a Chieti, nel primo atto dei Playoff di Qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 di Pallamano.LA CRONACAAll’interno della “casa della Pallamano” il match parte in modo equilibrato. Si va sul 2-2, poi l’Italia smette di segnare e le ospiti ne approfittano per piazzare un parziale terrificante che indirizza la partita: si arriva al 20? sul 2-11, con le romene a segno a ripetizione grazie a Gogirla e Boicuc. Il differenziale di 9 gol di fatto non si chiude. Le azzurre si scuotono, ma non più di tanto: si va al riposo sull’8-17.Nella ripresa Dalla Costa e compagne provano ad accorciare con l’idea di portarsi a una distanza più stretta, ma la forza delle rivali è troppa. Oasport.it - Pallamano: l’Italia femminile cede in casa alla Romania, si allontano i Mondiali Leggi su Oasport.it Al ritorno, domenica prossima alle ore 18.00 a Bistri?a, servirà una vera e propria impresa per cercare di ripararepartita d’andata persa 19-30 a Chieti, nel primo atto dei Playoff di Qualificazione aiFemminili 2025 di.LA CRONACAAll’interno della “della” il match parte in modo equilibrato. Si va sul 2-2, poismette di segnare e le ospiti ne approfittano per piazzare un parziale terrificante che indirizza la partita: si arriva al 20? sul 2-11, con le romene a segno a ripetizione grazie a Gogirla e Boicuc. Il differenziale di 9 gol di fatto non si chiude. Le azzurre si scuotono, ma non più di tanto: si va al riposo sull’8-17.Nella ripresa DCosta e compagne provano ad accorciare con l’idea di portarsi a una distanza più stretta, ma la forza delle rivali è troppa.

