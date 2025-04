Unlimitednews.it - Palladino “Col Celje in campo con la mentalità giusta”

Leggi su Unlimitednews.it

FIRENZE (ITALPRESS) – Il percorso fatto fin qui in Conference “ci ha insegnato che le squadre avversarie contro di noi hanno sempre giocato alla morte, con grande energia, con voglia di battere la Fiorentina. Noi questo lo sappiamo, non dobbiamo commettere l’errore di entrare incon unasbagliata, sarebbe davvero da sciocchi, abbiamo preparato bene la gara”. Lo ha detto il tecnico viola Raffaele, in conferenza stampa, alla vigilia della gara di andata dei quarti di finale di Conference League frae Fiorentina in programma domani sera allo stadio Zdezele della città slovena. “Sappiamo che domani sarà una partita difficile in uno stadio caldo. Non dobbiamo sottovalutare nulla, curare tutti i dettagli e andare incon ladi voler passare il turno” ha aggiuntoche ha anche annunciato che ancora una volta il portiere titolare sarà David De Gea.