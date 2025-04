Palasport il bando c’è | ridotto il canone annuo

È stato ufficialmente pubblicato da pochi giorni il bando di gestione per il futuro Palasport di Cattolica in zona ex-Vgs. Dopo mesi di indiscrezioni ed attese, ora è ufficiale. Si richiede una gestione per 12 anni, ad un canone molto basso, di circa 5.000 euro all'anno, a chi sarà il concessionario. Ma come anticipato dal Carlino, vi sarà a carico del gestore la realizzazione delle tribune da circa 1.100 posti per un costo complessivo di oltre 300.000 euro, compreso il tabellone segnapunti, con una cifra che arriverebbe a quasi 400.000 euro considerando ulteriori presunti oneri finanziari. "La presente procedura di gara, relativa ad una concessione di servizi, da svolgersi tramite procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – si legge nel bando – sarà interamente svolta tramite la piattaforma telematica all'indirizzo http://intercenter.

