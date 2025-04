Inter-news.it - Pagelle Bayern Monaco-Inter (1-2): Acerbi rende Kane un micio, Barella alla Tardelli – TS

Leggi su Inter-news.it

Vittoria per l’nell’andata dei quarti di finale di Champions League, vittoria col1-2. Super prove di. Ledi, stilate da Tuttosport.IMPRESA – Serviva una prova eroica e l’l’ha tirata fuori. I nerazzurri hanno battuto il2-1 all’Allianz Arena nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ora si attende il ritorno allo Stadio San Siro di Milano. Prova maiuscola della squadra di Simone Inzaghi, che ha saputo soffrire ma anche giocare bene a calcio, ripartendo peraltro con una velocità e una qualità straordinarie. Tuttosport ha stilato ledi, celebrando in particolare le prove di Francescoe Nicolò. Entrambi si beccano, rispettivamente, 7 e 8 in pagella. Il difensore, scrive il quotidiano torinese, ha trasformato l’uraganoin un piccolo e tenero