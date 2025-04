Padre e madre sui documenti è discriminatorio giudici contro il decreto Salvini

Padre" e "madre" sulla carta d'identità elettronica è discriminatoria, perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione in casi particolari. La dicitura corretta è, dunque, quella di "genitore". La Cassazione (sentenza 9216/2025) ha respinto il ricorso del ministero dell'Interno contro la decisione della Corte d'Appello di disapplicare il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019 - al Viminale c'era Matteo Salvini -, con il quale era stata eliminata la parola "genitori" dai documenti per tornare alla dicitura "Padre" e "madre". Sulla carta d'identità pertanto torna la dicitura "genitori". Lo stabilisce il dispositivo con cui gli ermellini hanno respinto il ricorso presentato dal ministero dell'Interno contro la decisione della Corte d'Appello di Roma, volto a disapplicare il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019. Iltempo.it - "Padre e madre" sui documenti è "discriminatorio", giudici contro il decreto Salvini Leggi su Iltempo.it L'indicazione "" e "" sulla carta d'identità elettronica è discriminatoria, perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione in casi particolari. La dicitura corretta è, dunque, quella di "genitore". La Cassazione (sentenza 9216/2025) ha respinto il ricorso del ministero dell'Internola decisione della Corte d'Appello di disapplicare ilministeriale del 31 gennaio 2019 - al Viminale c'era Matteo-, con il quale era stata eliminata la parola "genitori" daiper tornare alla dicitura "" e "". Sulla carta d'identità pertanto torna la dicitura "genitori". Lo stabilisce il dispositivo con cui gli ermellini hanno respinto il ricorso presentato dal ministero dell'Internola decisione della Corte d'Appello di Roma, volto a disapplicare ilministeriale del 31 gennaio 2019.

«Genitore 1 e genitore 2». Due sentenze della Cassazione smontano l'eterna fake news della destra. Niente più “madre” e “padre” ma “genitore” sui documenti: la sentenza della Cassazione. La Cassazione boccia il decreto Salvini: niente più “madre” e “padre”, ma “genitore” sui documenti. La Cassazione boccia il decreto Salvini: via ‘padre’ e ‘madre’ dalla Cie. “È discriminatorio”. La Cassazione vieta "padre e madre" sulla carta d'identità: "Discriminatorio". Via «padre e madre» dalla carta d'identità, torna "genitore": così la Cassazione annulla il decreto Salvini. Ne parlano su altre fonti

Niente più “madre” e “padre” ma “genitore” sui documenti: la sentenza della Cassazione - Respinto il ricorso del ministero dell'Interno: sarebbe discriminatorio e illegittimo privare il minore di una carta elettronica che non sia esattamente ... (repubblica.it)

La Cassazione vieta "padre e madre" sulla carta d'identità: "Discriminatorio" - L'indicazione "padre" e "madre" sulla carta d'identità elettronica è discriminatoria, perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione in casi particolari. La d ... (iltempo.it)

Torna 'genitori' su carta identità, via padre e madre: la sentenza della Cassazione - I due termini, spiega la Suprema Corte, sono discriminatori, perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione in casi particolari L'indicazione 'padre' e 'madre ... (msn.com)